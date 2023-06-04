Армия РФ наносит массовые удары возмездия: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 июня 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 466-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 июня 2023 г.: СВО сегодня, день 466-й. Обзор событий: Армия РФ наступает по нескольким участкам фронта.
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