Песков: Каллас объявили в розыск за надругательство над исторической памятью

Премьера Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии объявили в розыск за надругательство над исторической памятью и враждебность к России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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