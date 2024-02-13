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Песков: Каллас объявили в розыск за надругательство над исторической памятью

Песков: Каллас объявили в розыск за надругательство над исторической памятью

Премьера Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии объявили в розыск за надругательство над исторической памятью и враждебность к России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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