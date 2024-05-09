НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Тухель о травмах после 1:2 от «Реала»: «Всех 4 атакующих игроков «Баварии» пришлось менять. Пропустили, когда у Павловича свело ногу и мы играли вдесятером»

Мюнхенцы проиграли «Реалу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:2). «Весь сезон мы держимся на плаву благодаря заменам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх