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Вяльбе о Степановой: «Есть моменты, которые мне не очень приятны, когда она дает оценку поведения других спортсменов. Нужно говорить за себя»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением об активности в соцсетях российской лыжницы Вероники Степановой.

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