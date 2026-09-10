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Царьград

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АЭС «Пакш» едва не остановилась из-за обмеления Дуная

АЭС «Пакш» едва не остановилась из-за обмеления Дуная

Венгерская атомная электростанция «Пакш» едва не остановилась полностью минувшей ночью. Причиной стал критически низкий уровень воды в Дунае, установившийся из-за аномальной жары.

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