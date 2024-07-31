Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Игры» 18+ Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Режиссер: Евгений Стычкин. В ролях: Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Вячеслав Чепурченко, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Мария Майкова-Слидовкер, Александра БортичНовый проект режиссера Евгения Стычкина.
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