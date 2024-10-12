Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ️Советник главы ОП Украины Подоляк:«Украинцам в ближайшие дни покажут тот самый «План принуждения РФ к миру», который Зеленский представил в Европе».
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ️Советник главы ОП Украины Подоляк:«Украинцам в ближайшие дни покажут тот самый «План принуждения РФ к миру», который Зеленский представил в Европе».
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