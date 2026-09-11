Футбольный клуб «Челябинск» победно начал новую Кубковую историю

В Барнауле наши спортсмены обыграли местное «Динамо». В 4-м раунде Пути Регионов, с которого в борьбу включаются клубы Первой Лиги, наша команда в гостях обыграла «Динамо-Барнаул».
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