Сила в правде

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"Джокер Путина бит", готовится "новая армия" и конец операции "Украина"

"Джокер Путина бит", готовится "новая армия" и конец операции "Украина"

Конец рабочей недели выдался богатым на события. Эксперты обсуждают ход развития СВО, где русским силам, несмотря на подлые выходки противника на Запорожском направлении, удаётся сдерживать удар, а также трагическую судьбу борта Евгения Пригожина.

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