Конец рабочей недели выдался богатым на события. Эксперты обсуждают ход развития СВО, где русским силам, несмотря на подлые выходки противника на Запорожском направлении, удаётся сдерживать удар, а также трагическую судьбу борта Евгения Пригожина.
Конец рабочей недели выдался богатым на события. Эксперты обсуждают ход развития СВО, где русским силам, несмотря на подлые выходки противника на Запорожском направлении, удаётся сдерживать удар, а также трагическую судьбу борта Евгения Пригожина.
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