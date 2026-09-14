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Орловские новости

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В Орловской области на месте гибели росгвардейцев появился мемориал

В Орловской области на месте гибели росгвардейцев появился мемориал

Как стало известно «Орловским новостям», на месте прошлогодней трагедии в Орловской области открыли мемориал в память о погибших росгвардейцах.

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