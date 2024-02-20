«Транснефть» продает за 10 млн рублей автодорогу возле пермского аэропорта

АО «Транснефть-Прикамье» продает находящуюся в собственности компании автомобильную дорогу. Речь об участке протяженностью в 2690 метров, расположенном в Пермском муниципальном округе вблизи аэропорта Большое Савино.
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