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Участники международного конкурса «Снайперский рубеж-2022», прибыли в Венесуэлу, где впервые пройдут АрМИ

Участники международного конкурса «Снайперский рубеж-2022», прибыли в Венесуэлу, где впервые пройдут АрМИ

Соревнования пройдут на специальном тренировочном комплексе, который, по словам организаторов конкурса, является одним из лучших в Западном полушарии.

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