Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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    с дебилом спорить , сам дураком станешь . виват , Россия !В Минэнерго отмет...
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Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина

Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина

Оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина позорят сами Соединенные Штаты и не способны как-то уязвить главу государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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