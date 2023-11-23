Жилой дом на Смоленском бульваре освободили от самостроя

Незаконную пристройку к зданию демонтировали в центре Москвы в районе Хамовники. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.