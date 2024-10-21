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Новости СВО: ВС РФ освободили Глушковский район Курской области и продолжают идти вперёд

Новости СВО: ВС РФ освободили Глушковский район Курской области и продолжают идти вперёд

Новости СВО: ВС РФ освободили Глушковский район Курской области и продолжают идти вперёд По ситуации в КУРСКОМ приграничье Подразделения Армии России, продолжая атаковать в Глушковском районе, освободили приграничный населённый пункт Новый путь, идёт зачистка.

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