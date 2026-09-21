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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Глебов: «Каждый праздник, день рождения – подарком был мяч. Я всегда его терял. За это прилетало, но родители покупали новый»

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов вспомнил о своем детстве. «Каждый праздник, каждый день рождения – подарком, конечно, первым делом был мяч.

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