В одном из дворов Твери под машину попал 5-летний ребенок

Вчера, 22 мая, в поселке Химинститута произошла авария с участием несовершеннолетнего. 38-летняя женщина за рулем «Дэу Матиз» двигалась по дворовой территории и наехала на 5-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть.