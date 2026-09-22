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Газета.ру

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Импорт автомобилей с пробегом из Японии в РФ вырос на 30% за восемь месяцев

Импорт автомобилей с пробегом из Японии в РФ вырос на 30% за восемь месяцев

В январе–августе 2026 года из Японии в Россию ввезли 171,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 30,5% больше, чем за тот же период прошлого года (131,5 тыс.

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