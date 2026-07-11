Надеяться победить крупнейшую энергетическую державу мира фанерными самолетиками мог только фирменный киевский идиот Источник фото: социальные сети По мере того, как паническая накипь так называемого «топливного кризиса» стала меньше пузыриться досужими сплетнями «экспертов» и, естественным образом, пошла на спад, отделять «котлеты от мух» стало несколько проще.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии