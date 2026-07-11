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Юрий Селиванов: Сухой остаток вражеского цифроблудия

Юрий Селиванов: Сухой остаток вражеского цифроблудия

Надеяться победить крупнейшую энергетическую державу мира фанерными самолетиками мог только фирменный киевский идиот Источник фото: социальные сети По мере того, как паническая накипь так называемого «топливного кризиса» стала меньше  пузыриться досужими сплетнями «экспертов» и, естественным образом, пошла на спад, отделять «котлеты от мух» стало несколько проще.

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