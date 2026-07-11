Надеяться победить крупнейшую энергетическую державу мира фанерными самолетиками мог только фирменный киевский идиот Источник фото: социальные сети По мере того, как паническая накипь так называемого «топливного кризиса» стала меньше пузыриться досужими сплетнями «экспертов» и, естественным образом, пошла на спад, отделять «котлеты от мух» стало несколько проще.