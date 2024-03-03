Александр Малинин опроверг слухи о своем проживании за границей

Артист Александр Малинин дал ответ депутатам Саратовской областной думы, поскольку они пытались запретить ему зарабатывать в России, указывая на то, что певец имеет недвижимость в ФРГ и сохраняет молчание о СВО.
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