На здравоохранение Алтайского края в 2024 году направили более 66 млрд рублей

Эти средства пошли на строительство медицинских объектов, закупку оборудования и выплаты врачам, рассказал Виктор Томенко Объем финансирования сферы здравоохранения в Алтайском крае в прошлом году вырос на 13,5% по сравнению с 2023-м.
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