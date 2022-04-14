Росгвардейцы обнаружили в Мелитополе дом украинских радикалов

Семейная пара Сердюк служила в составе разведроты 93-й бригады ВСУ. У них дома были обнаружены военная форма украинской армии, литература о допросе пленных и аппараты ТА-57 для пыток военнопленных, сообщает телеграм-канал "Вежливые и заботливые".