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Росгвардейцы обнаружили в Мелитополе дом украинских радикалов

Росгвардейцы обнаружили в Мелитополе дом украинских радикалов

Семейная пара Сердюк служила в составе разведроты 93-й бригады ВСУ. У них дома были обнаружены военная форма украинской армии, литература о допросе пленных и аппараты ТА-57 для пыток военнопленных, сообщает телеграм-канал "Вежливые и заботливые".

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