Манукян позвал замуж Мари Краймбрери — будет свадьба

Артисты решили узаконить отношения. Давид Манукян и Мари Краймбрери СоцсетиДавид Манукян и Мари Краймбрери тайно встречаются уже несколько лет, однако только на прошлой неделе они наконец-то перестали прятаться от поклонников и выложили первое совместное видео в соцсетях.