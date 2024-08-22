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Манукян позвал замуж Мари Краймбрери — будет свадьба

Манукян позвал замуж Мари Краймбрери — будет свадьба

Артисты решили узаконить отношения. Давид Манукян и Мари Краймбрери СоцсетиДавид Манукян и Мари Краймбрери тайно встречаются уже несколько лет, однако только на прошлой неделе они наконец-то перестали прятаться от поклонников и выложили первое совместное видео в соцсетях.

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