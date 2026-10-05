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«Быстрая победа» над Россией — реальность или игра мускулами? Что известно о плане НАТО

«Быстрая победа» над Россией — реальность или игра мускулами? Что известно о плане НАТО

Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию, направленную на достижение «быстрой победы» над Россией.

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