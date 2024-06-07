Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ученики 1-4 классов впервые примут участие в «Большой перемене»

Ученики 1-4 классов впервые примут участие в «Большой перемене»

Специальный трек во всероссийском конкурсе запущен в Год семьи. Учащиеся начальных классов вместе с родителями, бабушками и дедушками будут выполнять тематические задания онлайн-марафона, готовить творческие работы, проходить собеседование с экспертами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх