Ученики 1-4 классов впервые примут участие в «Большой перемене»

Специальный трек во всероссийском конкурсе запущен в Год семьи. Учащиеся начальных классов вместе с родителями, бабушками и дедушками будут выполнять тематические задания онлайн-марафона, готовить творческие работы, проходить собеседование с экспертами.
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