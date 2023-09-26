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Командующий центральным командованием ВС США прибыл в Ташкент на переговоры

Командующий центральным командованием ВС США прибыл в Ташкент на переговоры

Командующего Центральным командованием Вооруженных Сил (ВС) США генерала Майкла Куриллу торжественно принял в Ташкенте глава министерства обороны Узбекистана генерал-лейтенант Бахадир Гурбанов, сообщает 26 сентября пресс-служба министерства.

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