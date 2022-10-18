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Приговор «елатомскому стрелку» Антону Франчикову вступил в силу

Приговор «елатомскому стрелку» Антону Франчикову вступил в силу

"После апелляционного рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции вступил в законную силу приговор Рязанского областного суда от 11 мая 2022 года в отношении Антона Франчикова, 1988 года рождения.

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