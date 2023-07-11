Необходимо сделать исключение и отменить для Украины план действий по членству в НАТО, это позволит ускорить процесс ее присоединения.
В НАТО призвали сократить для Украины процедуру вступления в альянс
Комментарии
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Г
Галина
Одна из целей СВО была недопущение вступления Украины в НАТО.Теперь уже понятно,что от России не зависит не только (украина в НАТО),но даже и продление якобы " зерновой" сделки.Вообще ничего от решений Москвы не зависит во внешней политике.Самый главный вопрос исходя из этого: зачем гибнут русские мужчины,если НАТО всё равно будет у нас "в прихожке"?!
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