В НАТО призвали сократить для Украины процедуру вступления в альянс

Г

Галина

Одна из целей СВО была недопущение вступления Украины в НАТО.Теперь уже понятно,что от России не зависит не только (украина в НАТО),но даже и продление якобы " зерновой" сделки.Вообще ничего от решений Москвы не зависит во внешней политике.Самый главный вопрос исходя из этого: зачем гибнут русские мужчины,если НАТО всё равно будет у нас "в прихожке"?!