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В НАТО призвали сократить для Украины процедуру вступления в альянс

В НАТО призвали сократить для Украины процедуру вступления в альянс

Необходимо сделать исключение и отменить для Украины план действий по членству в НАТО, это позволит ускорить процесс ее присоединения.

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Комментарии
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Г
Галина
Одна из целей СВО была недопущение вступления Украины в НАТО.Теперь уже понятно,что от России не зависит не только (украина в НАТО),но даже и продление якобы &quot; зерновой&quot; сделки.Вообще ничего от решений Москвы не зависит во внешней политике.Самый главный вопрос исходя из этого: зачем гибнут русские мужчины,если НАТО всё равно будет у нас &quot;в прихожке&quot;?!
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