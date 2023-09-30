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Верните девочкам куклы: Большую беду России предложили решить "по-модному"

Верните девочкам куклы: Большую беду России предложили решить "по-модному"

Профессор, академик РАН Лейла Адамян высказалась за то, чтобы сделать беременность модной. Воспитывать будущих мам необходимо со школы, а то и с детского сада — девочки должны играть в куклы, а не сидеть в гаджетах.

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