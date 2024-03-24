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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руис не считает «ПСЖ» фаворитом матча с «Барсой»: «Все решат мелкие детали»

– С тех пор как прошла жеребьевка, все считали, что «ПСЖ» – фаворит, и даже Хави говорил об этом. – Нет, мы не считаем себя фаворитами.

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