Криптобиржа Bitget объявила о проведении акции по раздаче биткоинов

Криптобиржа Bitget объявила о запуске акции, приуроченной к росту стоимости биткоина. Акция пройдет с 7 ноября по 31 декабря 2024 года и направлена на привлечение новых пользователей и активное участие действующих трейдеров.
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