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Теперь 45 дней украинцы будут наблюдать как США живёт на деньги Украины :)

Теперь 45 дней украинцы будут наблюдать как США живёт на деньги Украины :)

Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь УкраинеСтрана, у которой нет даже своего патронного завода, которая фактически стала наёмником США, если потеряет финансовую и военную поддержку своего "спонсора" и наёмника, окажется полностью несостоятельной в военном плане.

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Комментарии
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Оливия Никтова
Беда..беда....не не выдали.  гроши   . &quot;пани&quot; зеленская не сможет пробежаться по бутикам Парижа..на счет  наполеонику не упадет очередной миллион..офис затоскует   .т.ам тоже очередь за миллионом стоит...папе+маме надо послать на пропитание еще миллиончик  все  уже было расписано  а тут облом)))
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18 час.
Михаил Сартин
Алена Зеленская - наш человек. Смотрите - https://mail.yandex.ru/?uid=131066599#message/184084634769096715
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13 час.

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