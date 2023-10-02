Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь УкраинеСтрана, у которой нет даже своего патронного завода, которая фактически стала наёмником США, если потеряет финансовую и военную поддержку своего "спонсора" и наёмника, окажется полностью несостоятельной в военном плане.
Теперь 45 дней украинцы будут наблюдать как США живёт на деньги Украины :)
Комментарии
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Оливия Никтова
Беда..беда....не не выдали. гроши . "пани" зеленская не сможет пробежаться по бутикам Парижа..на счет наполеонику не упадет очередной миллион..офис затоскует .т.ам тоже очередь за миллионом стоит...папе+маме надо послать на пропитание еще миллиончик все уже было расписано а тут облом)))
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18 час.
Михаил Сартин
Алена Зеленская - наш человек. Смотрите - https://mail.yandex.ru/?uid=131066599#message/184084634769096715
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13 час.
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