"Газета.Ru" представляет самые яркие фотографии уходящего года

Уходящий год был наполнен событиями: продолжение специальной военной операции на Украине, мощные землетрясения в Турции и Сирии, боевые действия в Нагорном Карабахе, вооруженный конфликт ХАМАС и Израиля, протесты в разных частях света и даже рождение детеныша панды в Московском зоопарке.