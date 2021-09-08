Любопытно, однако

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США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться

США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться

Понятно, что Украина всем надоела. Надоедают даже клоуны в цирке, если кроме них смотреть не на что.

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Rustam Kuchkarov
Автор, ты о чем вообще? 60 лямов зелени - это для чиновников, на расходняк. Пилить, правда, сложно, - сумма маленькая, но как нибудь поделятся.
testorr
60 лямов зелени - это вообще не налик))))) пилить нечего)))) Это бумажка по которой хохлопитеки что-то купят у пиндостана))))
testorr
Могут, конечно, купить пол-самолета (распилить так, чтобы пиндосов не обидеть 1/3 себе на распил, 2/3 пиндосам), но автор как раз про это и пишет)))

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