США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться

Любопытно, однакоПолитикаСША оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться Понятно, что Украина всем надоела. Надоедают даже клоуны в цирке, если кроме них смотреть не на что.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRustam KuchkarovАвтор, ты о чем вообще? 60 лямов зелени - это для чиновников, на расходняк. Пилить, правда, сложно, - сумма маленькая, но как нибудь поделятся.Ttestorr60 лямов зелени - это вообще не налик))))) пилить нечего)))) Это бумажка по которой хохлопитеки что-то купят у пиндостана))))TtestorrМогут, конечно, купить пол-самолета (распилить так, чтобы пиндосов не обидеть 1/3 себе на распил, 2/3 пиндосам), но автор как раз про это и пишет)))Комментировать
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