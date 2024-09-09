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Госсектор РФ уже потратил 200 млрд рублей на закупку ПО и оборудования в 2024 го...

Госсектор РФ уже потратил 200 млрд рублей на закупку ПО и оборудования в 2024 го...

Госсектор РФ уже потратил 200 млрд рублей на закупку ПО и оборудования в 2024 годуВ связи с требованием заменять иностранные решения, а также трендом на цифровизацию предприятия госсектора потратили на закупки оборудования и ПО 200,05 млрд руб.

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