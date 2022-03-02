FIG отклонила протест Украины и допустила российских гимнастов до участия в этапе Кубка мира

Российские гимнасты получили возможность выступить на этапе Кубка мира в Катаре в нейтральном статусе после того, как техкомитет Международной федерации гимнастики (FIG) отклонил протест украинской делегации.

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