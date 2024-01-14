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«Болезнь Х», 20-кратно более смертоносную, чем коронавирус, обсудят в рамках ВЭФ

«Болезнь Х», 20-кратно более смертоносную, чем коронавирус, обсудят в рамках ВЭФ

Всемирный экономический форум откроется в Швейцарии уже 15 января.Участники мирового экономического форума (ВЭФ), который откроется в предстоящий понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе, обсудят некую опаснейшую «болезнь Х».

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