«Болезнь Х», 20-кратно более смертоносную, чем коронавирус, обсудят в рамках ВЭФ

Всемирный экономический форум откроется в Швейцарии уже 15 января.Участники мирового экономического форума (ВЭФ), который откроется в предстоящий понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе, обсудят некую опаснейшую «болезнь Х».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии