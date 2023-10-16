Кремль назвал цель мирных переговоров по палестино-израильскому конфликту

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что стороны палестино-израильского конфликта должны прекратить огонь и провести мирные переговоры, главной целью которых должна стать реализация одобренной ООН формулы двух государств: независимой Палестины и Израиля.
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