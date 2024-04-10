3-я штурмовая бригада «Азов»* снова отказалась выполнять приказ командования ВСУ

ЛК

Любовь Кузьмина

Пишут, из Часова Яра потянулись машины скорой помощи и прочие катафалки. Вопрос:" А почему эти колоны не бомбят", ведь наверняка в этих автомобилях не только врачи.Нельзя давать этим мразям убегать, всех под ноль.