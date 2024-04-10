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Несекретные материалы

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    ТМ Конечно, Россия не станет применять химическое оружие, но непременно найдет ЧЕМ И КАК ответить на применение химич...Каким будет ответ...

3-я штурмовая бригада «Азов»* снова отказалась выполнять приказ командования ВСУ

3-я штурмовая бригада «Азов»* снова отказалась выполнять приказ командования ВСУ

3-я штурмовая бригада «Азов»* в очередной раз отказалась выполнить приказ украинского военного командования.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Пишут, из Часова Яра потянулись машины скорой помощи и прочие катафалки. Вопрос:&quot; А почему эти колоны не бомбят&quot;, ведь наверняка в этих автомобилях не только врачи.Нельзя давать этим мразям убегать, всех под ноль.
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17 час.
Dmitrij Volfram
Тогда и по российскому такому виду &quot;транспорту&quot; будут наноситься удары. Где именно врачи и бедолаги 300.
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12 час.
Liudmila Kosteley
Вот я и говорю. ВСУ, как при Батьке Махно, никакой дисциплины. ГОСУДАРСТВО-ТЕРРОРИСТ!
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11 час.

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