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Премьер Эстонии призвала готовиться «к угрозе со стороны РФ»

Премьер Эстонии призвала готовиться «к угрозе со стороны РФ»

Россия будет представлять «серьезную угрозу» для восточного фланга стран НАТО в ближайшем будущем. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает The Times.

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Комментарии
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АндрейБорков
Самая лучшая подготовка проебалтов к &quot;угрозам со стороны России&quot; это веревка от 6 до 8 мм сечением, без узлов, мыло туалетное или хозяйственное, без разницы и сук покрепче, можно перекладину на высоте от 2,5 метров до 3-х, но тогда нужна еще и табуретка. Как только руководство и их прехлебатели в республиках Проебалтики (Литва, Эстония и Латвия) полностью подготовятся именно таким образом, все остальное наладится само собой. При необходимости этим человекообразным проебалтам можно будет оказать и практическую помощь.
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