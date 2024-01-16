Премьер Эстонии призвала готовиться «к угрозе со стороны РФ»

АндрейБорков

Самая лучшая подготовка проебалтов к "угрозам со стороны России" это веревка от 6 до 8 мм сечением, без узлов, мыло туалетное или хозяйственное, без разницы и сук покрепче, можно перекладину на высоте от 2,5 метров до 3-х, но тогда нужна еще и табуретка. Как только руководство и их прехлебатели в республиках Проебалтики (Литва, Эстония и Латвия) полностью подготовятся именно таким образом, все остальное наладится само собой. При необходимости этим человекообразным проебалтам можно будет оказать и практическую помощь.