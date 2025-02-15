Так губернатор почтил память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Сегодня, 15 февраля, в день 36-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана, губернатор Александр Беглов возложил цветы к монументу воинам-афганцам в парке Интернационалистов.