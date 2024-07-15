Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кучненько так пошли - вот и до Лёни Гозмана добрались

Кучненько так пошли - вот и до Лёни Гозмана добрались

Ох, Лёня, Лёня! Вот уж поистине - сколько верёвочки ни вейся, а на кончик её хвоста всё-таки ботинком наступят) Уж сколько мистер Гозман выпрашивал на свою, можно сказать, бунтарскую натуру, сколько уговаривал: ну посмотрите на меня, ну посмотрите, ну обратите же наконец внимание! Ну слава Богу, выпросил - посмотрели и обратили.

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