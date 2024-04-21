Комплекс РЭБ «Волнорез» спас военнослужащих ВС РФ от налета дронов ВСУ

Внедорожник с российскими военными, который был оснащен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез», избежал атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал 21 апреля разработчик комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии