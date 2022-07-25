Ирина Винер: «У Дины Авериной в Минске была небольшая травма, но она боец, все выдержала»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что серебряный призер Игр-2020 Дина Аверина выступала на турнире «Хрустальная роза» в Минске с травмой ноги.
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