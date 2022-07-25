Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Ирина Винер: «У Дины Авериной в Минске была небольшая травма, но она боец, все выдержала»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что серебряный призер Игр-2020 Дина Аверина выступала на турнире «Хрустальная роза» в Минске с травмой ноги.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх