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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Локо» о зависимости клуба от РЖД: «За последний год она даже где-то снизилась. Взнос компании – 5,5 млрд рублей. Столько же, сколько за последние 10 лет»

– Не так давно на сайте Спортс’‘ вышел текст с разбором бухгалтерии «Локомотива». Основной тезис: в 2023 году бюджет клуба на 80% зависел от поступлений от РЖД и ее дочерних кампаний, что самый высокий показатель минимум с 2018 года, когда финансовая отчетность стала публиковаться на сайте ФНС.

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