Мединский: вопрос денацификации Украины важен для всех, кто чтит итоги Второй мировой

Глава делегации РФ, помощник президента заявил, что на переговорах по этой теме складывается "достаточно странная" ситуация, поскольку представители украинской делегации считают, "что на Украине нет никаких нацистских образований и это вообще не тема для современной Украины" Владимир Мединский (Фото: Максим Гучек / БелТА / РИА Новости) Российская сторона продолжит указывать на значение денацификации Украины, этот вопрос важен для всех, кто считает итоги Второй мировой войны базисом современного миропорядка.