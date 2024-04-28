В Самаре 2 и 3 мая в нескольких домах отключат воду

Отключение связано с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения.В связи с проведением плановых работ, в четверг, 2 мая, с 9:00 до 12:30 будет временно отключена горячая вода и отопление по следующим адресам: улица Вольская, дома 81, 83, 85; Томашевский тупик, дома 3, 12, 18; Ново-Вокзальный тупик, дома 10, 12, 13; улица Свободы, дом 92; улица Калинина, дом 14.