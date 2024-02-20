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Через какое время после расставания мужчина начинает скучать по женщине?

Через какое время после расставания мужчина начинает скучать по женщине?

Разрыв отношений является вторым по интенсивности переживанием, после потери близкого. Тем не менее на уровень тревожности и страданий влияет огромное количество факторов, от типа привязанности и характеристик личности до контекста прекращения отношений.

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