Через какое время после расставания мужчина начинает скучать по женщине?

Разрыв отношений является вторым по интенсивности переживанием, после потери близкого. Тем не менее на уровень тревожности и страданий влияет огромное количество факторов, от типа привязанности и характеристик личности до контекста прекращения отношений.
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