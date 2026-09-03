Настасья Самбурская исполнит неожиданную роль в мюзикле Розенбаума

Настасья Самбурская выступит в мюзикле Александра Розенбаума «Вальс-бостон». Премьера пройдет 6 сентября в московском Театре Эстрады и будет приурочена к 75-летию Розенбаума, который исполнит неожиданный номер.
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